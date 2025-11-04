Россия и США
4 ноября, 13:59

Конгрессвумен США Луна выразила поддержку Трампу в возобновлении торговли с РФ

Обложка © Wikipedia / US House of Representatives

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления торговли с Россией поддержала член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Об этом она написала в соцсети Х.

«Торговая сделка + мир = победа для всех!» — отметила она.

Луна прокомментировала недавнее интервью Трампа телеканалу CBS, в котором он назвал «глупостью» отсутствие деловых контактов между США и Россией. По мнению президента, восстановление торговли с Россией может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине в течение нескольких месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительная часть переговоров с российским лидером Владимиром Путиным была посвящена вопросам двусторонней торговли. Он подчеркнул, что перспективе экономического взаимодействия между странами уделялось много внимания и обсуждалась торговля между Россией и США после завершения войны на Украине.

Милена Скрипальщикова
