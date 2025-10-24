Раскрыты сценарии развития отношений между РФ и США после переноса саммита в Венгрии

Перенос саммита президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Венгрии и введение новых санкций против российских нефтяных компаний могут свидетельствовать о тактике усиления переговорной позиции со стороны американского лидера, полагает научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлёв.

По его словам, возможны два сценария развития событий: либо это переговорная тактика с целью получения дополнительных уступок, либо признание невозможности согласования позиций по украинскому конфликту. Эксперт отметил, что в первом случае следует ожидать возврата к диалогу после периода эскалации, тогда как второй сценарий предполагает активизацию военных поставок Украине, но без прямого участия США в конфликте.

Политолог уверен, что американские санкции уже не оказывают существенного влияния на российскую экономику. При этом он допустил, что текущие действия администрации Трампа могут быть элементом сложной переговорной стратегии, где чередование давления и диалога направлено на достижение максимально выгодных условий.

«Второй сценарий может отыграться назад, если в Белом доме поймут, что инструменты давления неэффективны: всё как шло, так и идёт, армия РФ не остановилась, экономика России не разрушилась», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».