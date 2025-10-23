Захарова отреагировала на заявления Трампа об отмене саммита в Будапеште

Москва обратила внимание на заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря на это, по её словам, МИД открыт к продолжению контактов с Госдепартаментом во исполнение договорённостей, достигнутых в телефонной беседе лидеров России и США 16 октября.

Как отметила дипломат, в России «обратили внимание на некоторые высказывания президента США, включая наиболее резонансные из них, как это было произнесено, об отмене изначально предложенного американской стороной саммита Россия — США».

«Конечно, мы исходим из того, что соответствующие комментарии будут даны по линии пресс-службы президента РФ на данный счёт», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не видит препятствий для согласования рамок украинского урегулирования, обговорённых Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Россия рассчитывает, что дальнейшие контакты с США будут нацелены на диалог по урегулированию и конкретизацию параметров двусторонних отношений.

Напомним, ранее Трамп заявил, что отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Однако на фоне этих заявлений появились новости из Венгрии: премьер-министр Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон в начале ноября.