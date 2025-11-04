Хакеры выставили на продажу данные о перемещениях чиновников ЕС и НАТО

Хакеры в Европе распространяют информацию о местонахождении и перемещениях высокопоставленных чиновников Евросоюза, НАТО, а также сотрудников бельгийских военных баз. Об этом сообщило издание Politico.

Журналисты выяснили, что среди миллионов «анонимных» данных о мобильных телефонах, продающихся в Бельгии, можно идентифицировать конкретных людей, включая чиновников и военных. Данные собирались через мобильные приложения и системы трекинга, причём пользователи часто не были уведомлены о постоянном сборе информации.

В Еврокомиссии в ответ на расследование назвали ситуацию «вызывающей обеспокоенность» и предоставили чиновникам новые рекомендации по настройке трекинга на рабочих и домашних устройствах.

Ранее Life.ru рассказывал, как хакеры взломали базу данных крупнейшей австралийской авиакомпании, слив в даркнет личные данные десятков тысяч пассажиров. В перечне даже есть несколько имён политиков и общественных деятелей.