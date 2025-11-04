Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 14:02

Хакеры выставили на продажу данные о перемещениях чиновников ЕС и НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 88-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 88-Studio

Хакеры в Европе распространяют информацию о местонахождении и перемещениях высокопоставленных чиновников Евросоюза, НАТО, а также сотрудников бельгийских военных баз. Об этом сообщило издание Politico.

Журналисты выяснили, что среди миллионов «анонимных» данных о мобильных телефонах, продающихся в Бельгии, можно идентифицировать конкретных людей, включая чиновников и военных. Данные собирались через мобильные приложения и системы трекинга, причём пользователи часто не были уведомлены о постоянном сборе информации.

В Еврокомиссии в ответ на расследование назвали ситуацию «вызывающей обеспокоенность» и предоставили чиновникам новые рекомендации по настройке трекинга на рабочих и домашних устройствах.

Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Ранее Life.ru рассказывал, как хакеры взломали базу данных крупнейшей австралийской авиакомпании, слив в даркнет личные данные десятков тысяч пассажиров. В перечне даже есть несколько имён политиков и общественных деятелей.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar