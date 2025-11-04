В Екатеринбурге во время матча умер 39-летний хоккеист Красовский

В Екатеринбурге во время матча Большой уральской хоккейной лиги умер 39-летний хоккеист Александр Красовский, выступавший за клуб «Автопапы». Об этом изданию E1.RU сообщили его друзья.

«За пять минут до окончания игры остановилось сердце. Говорят, был инфаркт семь лет назад», — рассказал сокомандник Александра.

Трагедия произошла на ледовой арене «Локомотив» во время встречи «Автопап» и «Уральских Волков». После окончания игры Красовский потерял сознание: дежуривший медик проводил реанимацию, дважды пытались запустить сердце до приезда скорой помощи. Окончательная остановка сердца была зафиксирована примерно через час после матча.

Ранее защитник команды «Люблино» Василий Карташов скончался во время матча против «Белых медведей ЕР» в возрасте 52 лет. Инцидент произошёл в ходе игры регионального этапа дивизиона «Лига надежды» в Москве. Карташову пытались помочь врачи дежурной бригады скорой помощи и специализированной реанимационной службы, но спасти игрока не удалось.