Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 14:17

В Екатеринбурге во время матча умер 39-летний хоккеист Красовский

Обложка © ehl-ural.ru

Обложка © ehl-ural.ru

В Екатеринбурге во время матча Большой уральской хоккейной лиги умер 39-летний хоккеист Александр Красовский, выступавший за клуб «Автопапы». Об этом изданию E1.RU сообщили его друзья.

«За пять минут до окончания игры остановилось сердце. Говорят, был инфаркт семь лет назад», — рассказал сокомандник Александра.

Трагедия произошла на ледовой арене «Локомотив» во время встречи «Автопап» и «Уральских Волков». После окончания игры Красовский потерял сознание: дежуривший медик проводил реанимацию, дважды пытались запустить сердце до приезда скорой помощи. Окончательная остановка сердца была зафиксирована примерно через час после матча.

Рухнул на лёд без сознания: В Свердловской области на тренировке умер 14-летний хоккеист
Рухнул на лёд без сознания: В Свердловской области на тренировке умер 14-летний хоккеист

Ранее защитник команды «Люблино» Василий Карташов скончался во время матча против «Белых медведей ЕР» в возрасте 52 лет. Инцидент произошёл в ходе игры регионального этапа дивизиона «Лига надежды» в Москве. Карташову пытались помочь врачи дежурной бригады скорой помощи и специализированной реанимационной службы, но спасти игрока не удалось.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar