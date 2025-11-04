На Украине признали незаконным запрет на зарубежные командировки Порошенко*

Шестой апелляционный административный суд Киева признал незаконной блокировку международной деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко*. Об этом сообщила пресс-служба его партии «Европейская солидарность».

Согласно информации, парламентарии провели брифинг в Верховной раде, где призвали правительство отменить постановление о запрете на выезд из страны для депутатов всех уровней. Сопредседатель фракции Ирина Геращенко заявила, что судебное решение по делу «Порошенко* против кабмина» свидетельствует о недопустимости нарушения демократических принципов.

По словам Геращенко, правительственное постановление 2023 года, ограничивающее выезд депутатов, судей и чиновников без разрешения руководства, не только противоречит конституции, но и стало инструментом политических преследований. В партии Порошенко* неоднократно отмечали, что лояльным к действующей власти депутатам и чиновникам выезд за границу разрешают без препятствий.

В середине октября стало известно, что Константин Елисеев, который ранее занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко*, покинул страну. Он пересёк границу через пограничный пункт Устилуг, представив документы о якобы служебной командировке, что позволило ему беспрепятственно пройти в Польшу. СМИ Украины сообщают, что экс-чиновник был замешан в некоторых расследованиях, касающихся коррупционных действий в окружении Порошенко*.

