Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание от короля Карла III
Обложка © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell
Экс-футболист сборной Англии 50-летний Давид Бекхэм удостоен высокого звания рыцаря королевства. Церемония состоялась 4 ноября в графстве Беркшир, где король Карл III лично вручил бывшему полузащитнику знак отличия.
«Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, как важна монархия для моей семьи. Мне повезло путешествовать по миру, и всё, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею», — заявил Бекхэм.
Завершив карьеру игрока ещё в 2013-м, Бекхэм продолжает оставаться важной фигурой спорта и культуры. Помимо футбольных достижений в составе топ-клубов («Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», ПСЖ, «Милан»), он завоевал чемпионства Англии, Испании, Франции и трофеи Лиги чемпионов. Сегодня вместе с семьёй занимается развитием своего футбольного проекта.
