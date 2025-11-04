Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание от короля Карла III

«Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, как важна монархия для моей семьи. Мне повезло путешествовать по миру, и всё, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею», — заявил Бекхэм.