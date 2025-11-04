Россия и США
4 ноября, 14:45

Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Глава государства Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить мероприятия по призыву на срочную службу в течение всего календарного года.

Документ устанавливает, что медицинские осмотры, психологический отбор и работа призывных комиссий теперь могут осуществляться постоянно. Тем не менее в законе зафиксировано, что отправка призывников в войска останется двукратной: в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, данный документ внесли на рассмотрение Госдумы председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Законопроект был рассмотрен Госдумой в рекордно короткие сроки: первое чтение прошло 24 сентября, второе — 21 октября.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Общество
