4 ноября, 14:59

Россиянки жалуются на отпавшие брови из-за популярного геля для фиксации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FlyingFlokerr

В соцсетях и на тематических форумах нарастает волна жалоб от россиянок на гель для бровей LUXVISAGE белорусского производства. Об этом сообщает Baza.

После 3-4 месяцев использования средства у многих женщин началось интенсивное выпадение волосков вместе с плёнкообразующим составом при снятии макияжа.

Россиянки жалуются на выпадение бровей из-за геля. Фото © Telegram / Baza

Специалисты предполагают, что проблема связана с агрессивной формулой продукта, содержащей плёнкообразующие полимеры. Эти компоненты при регулярном использовании нарушают микроциркуляцию крови и блокируют доступ кислорода к волосяным фолликулам.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвичке перекосило рот после новомодной процедуры у косметолога. Спустя всего неделю после похода в клинику у женщины пропала мимика и перестала поворачиваться голова.

Мария Любицкая
