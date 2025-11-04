«Я народный трибун»: Сергей Шнуров объяснил, почему не смог отказаться от мата в своих песнях

Фронтмен культовой группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскрыл подробности относительно своего отношения к ненормативной лексике в музыке. В эфире радио «Комсомольская правда» артист подтвердил, что не раз обещал себе перестать употреблять грубые выражения в композициях. Однако намерение было быстро забыто, поскольку музыкант осознал, насколько важно поддерживать определённый имидж среди поклонников.

«Понимал, что я народный, так сказать, трибун и должен петь на том языке, на котором говорит народ. Если бы народ говорил «трансцендентально», «сударь», «весьма», я бы писал другие песни», — цитирует Шнурова Kp.ru.

При этом сам исполнитель признаёт: несмотря на желание соответствовать ожиданиям аудитории, осознаёт возможные последствия такого выбора. Но убеждён, что творческая свобода важнее ограничений.

Ранее Шнуров заявлял, что русские мотивы неизбежно будут звучать в песнях лидера группы «Ленинград», потому что он сам — русский. По словам Шнурова, его любимой композицией в новой пластинке стала песня «Свадьба». Группа «Ленинград» известна своими сатирическими песнями, в которых сочетаются юмор, социальные темы и узнаваемая русская интонация.