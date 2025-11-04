Россия и США
4 ноября, 15:15

Путин: Россияне умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство россиян имеет неоспоримую ценность. Он отметил их способность объединяться для преодоления глобальных вызовов и угроз. Эти слова прозвучали на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление национального единства.

«Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз, и вместе радоваться победам, достижениям и успехам. Ещё раз от души поздравляю вас с Днём народного единства», — сказал глава государства.

Путин в День народного единства возложил букет алых роз к памятнику Минину и Пожарскому

Ранее сообщалось, что Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.

