Путин: Россияне умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство россиян имеет неоспоримую ценность. Он отметил их способность объединяться для преодоления глобальных вызовов и угроз. Эти слова прозвучали на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление национального единства.
«Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз, и вместе радоваться победам, достижениям и успехам. Ещё раз от души поздравляю вас с Днём народного единства», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.
