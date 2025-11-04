Путин заявил о большом количестве преданных друзей России
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премий главы государства за укрепление единства российской нации и других госнаград, заявил о большом количестве преданных друзей России. Он охарактеризовал их как выдающихся представителей интеллектуальной, творческой и деловой элиты из разных стран.
«Уважаемые коллеги, у России немало преданных друзей, и сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.