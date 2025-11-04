Россия в настоящее время, подобно тому, как это было в 1612 году во время польской интервенции, отстаивает свой суверенитет. Об этом заявил президент Владимир Путин в Кремле, вручая награды за укрепление единства нации.

«Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Этот памятник учреждён в память о подвиге нашего народа, более четырёх веков назад вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплочённость, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корне и нравственных опор», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, опираясь на историческое наследие, современная Россия отстаивает свой суверенитет, честь и достоинство посредством мирной, созидательной деятельности и готовности к обороне.

Также Путин подчеркнул, что единство россиян имеет неоспоримую ценность. Он отметил их способность объединяться для преодоления глобальных вызовов и угроз.

Ранее сообщалось, что Путин открыл торжественную церемонию вручения президентских премий «За вклад в укрепление единства российской нации» и государственных наград. Мероприятие проходит в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца Московского Кремля.