4 ноября, 16:01

Немецкие города «затягивают пояса» и отказываются от рождественских ярмарок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nblx

Финансовые трудности вынуждают ряд немецких городов отказаться от проведения традиционных рождественских базаров. Сообщение об этом распространило издание Bild.

В западно-германском Оверате (Северный Рейн — Вестфалия) не состоится привычный рынок у церкви Святой Вальбурги. Ассоциация маркетинга, выступающая организатором, не смогла найти средства на обязательные в условиях повышенной террористической угрозы меры безопасности. По сведениям издания, местная мэрия отказалась компенсировать эти расходы, что и привело к отмене события.

В городе Керпен организаторы нашли иной выход, переименовав ярмарку в «Рынок наслаждений перед Рождеством». Как пояснило объединение AGK, которое организует событие, это позволит обойти строгие нормативы для рождественских базаров и сократить площадь мероприятия, уменьшив тем самым затраты на охрану.

Отмена коснётся и других локаций, включая район Ральштедт в Гамбурге, где одним из решающих факторов стало сокращение прогнозируемой выручки.

В Германии садовник получил штраф в 3000 евро за установку ёлки у детского сада
А пока жители Германии предпочитают экономить, отменяя ярмарки, россияне готовятся к ряду самых масштабных распродаж, чтобы заранее купить подарки любимым на праздник и ни в чём себе не отказывать. Ближайшая состоится уже на следующей неделе.

