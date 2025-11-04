Песков: Россия сейчас не передаёт США карты с актуальной линией фронта на Украине

В настоящее время Москва не отправляет Вашингтону карты с актуальной линией фронта на Украине. Ранее, во время переговоров, такие пояснения предоставлялись, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаём. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский представитель при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает разные способы давления как на Москву, так и на Киев, чтобы ускорить мирное урегулирование конфликта. По словам постпреда США при НАТО, Трамп намерен «усадить обе стороны за стол переговоров» и добиться прекращения огня между Россией и Украиной.