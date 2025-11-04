В Таиланде транссексуал* изрезал ножницами сожителя украинца из-за спрея от комаров

Криминальный инцидент с применением холодного оружия с участием 40-летней филиппинки-транссексуала* и её 38-летнего партнёра из Украины произошёл в Таиланде. Пара отдыхала в провинции Паттайя, когда бытовая ссора переросла в драку, сообщает Mash.

Поводом для конфликта послужил спрей от насекомых, который гражданин Незалежной распылил в направлении своей сожительницы. В ответ филиппинка нанесла ему проникающее ранение ножницами в грудную клетку.

Пострадавший, получивший колото-резаные ранения грудной клетки, был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Правоохранительные органы Королевства Таиланд приступили к выяснению всех обстоятельств данного происшествия.

Любовные страсти бушуют в парах каждой страны и национальности. В российском Павловске гражданская супруга зарезала ножом 45-летнего мужчину во время ссоры. Женщину быстро задержали. Она не старалась скрыть свою вину и сразу же взяла на себя ответственность за содеянное. У взрывной барышни имеется криминальное прошлое.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.