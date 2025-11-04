Россия и США
4 ноября, 16:34

В Кремле раскрыли, получал ли Путин поздравление от Трампа в честь Дня народного единства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин не получал официального поздравления от американского президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что День народного единства не является международным праздником, и протокольные требования не предусматривают обязательных поздравлений.

«Нет, это же не национальное празднование. Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направляют», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Напомним, что Трамп также не поздравлял Путина с днём рождения, который прошёл 7 октября. Не стал американский лидер говорить пожелания и во время телефонного разговора, состоявшегося 16 октября.

