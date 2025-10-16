Сектор Газа
16 октября, 18:54

Трамп не стал поздравлять Путина с прошедшим днём рождения

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп не поздравлял российского лидера Владимира Путина с прошедшим днём рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля пояснил, что данная тема в ходе диалога не поднималась и не затрагивалась сторонами. Ушаков добавил, что день рождения российского президента, который отмечался 7 октября, к моменту проведения переговоров уже давно прошёл.

Напомним, что недавно завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе этого лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. Помимо этого Путин особо подчеркнул текущую военную ситуацию в зоне СВО. Российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

