Трамп не стал поздравлять Путина с прошедшим днём рождения
Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС
В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп не поздравлял российского лидера Владимира Путина с прошедшим днём рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.
Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля пояснил, что данная тема в ходе диалога не поднималась и не затрагивалась сторонами. Ушаков добавил, что день рождения российского президента, который отмечался 7 октября, к моменту проведения переговоров уже давно прошёл.
Напомним, что недавно завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе этого лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. Помимо этого Путин особо подчеркнул текущую военную ситуацию в зоне СВО. Российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.
