Трамп не стал поздравлять Путина с прошедшим днём рождения

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп не поздравлял российского лидера Владимира Путина с прошедшим днём рождения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля пояснил, что данная тема в ходе диалога не поднималась и не затрагивалась сторонами. Ушаков добавил, что день рождения российского президента, который отмечался 7 октября, к моменту проведения переговоров уже давно прошёл.