Путин проинформировал Трампа о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО
Обложка © Life.ru
В разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин особо подчеркнул текущую военную ситуацию в зоне специальной военной операции. Он проинформировал американского коллегу о том, что российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора.
«Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения», — рассказал Ушаков.
Напомним, что несколько минут назад завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча пройдёт завтра.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.