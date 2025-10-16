Путин проинформировал Трампа о стратегической инициативе ВС России в зоне СВО

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин особо подчеркнул текущую военную ситуацию в зоне специальной военной операции. Он проинформировал американского коллегу о том, что российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора.