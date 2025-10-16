Орбан фразой «мы готовы!» оценил предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по предварительной договорённости, должна состояться в Будапеште. В своём заявлении, опубликованном в социальной сети X, он подчеркнул исключительную значимость дипломатической встречи.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы!» — написал Орбан.