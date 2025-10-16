Орбан фразой «мы готовы!» оценил предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по предварительной договорённости, должна состояться в Будапеште. В своём заявлении, опубликованном в социальной сети X, он подчеркнул исключительную значимость дипломатической встречи.
«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы!» — написал Орбан.
Напомним, что несколько минут назад завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча пройдёт завтра.
