16 октября, 18:21

Орбан фразой «мы готовы!» оценил предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по предварительной договорённости, должна состояться в Будапеште. В своём заявлении, опубликованном в социальной сети X, он подчеркнул исключительную значимость дипломатической встречи.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы!» — написал Орбан.

Напомним, что несколько минут назад завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча пройдёт завтра.

