В Кремле назвали разговор Путина и Трампа откровенным и доверительным
Обложка © Julia Demaree Nikhinson / AP/TASS
Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мирного урегулирования на Ближнем Востоке в ходе состоявшегося телефонного разговора. Об этом журналистам сообщил советник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, это был восьмой по счёту телефонный разговор двух лидеров. Общение заняло два с половиной часа и отличалось глубоким содержанием, а также было доверительным и откровенным
«Путин начал разговор с поздравления Трампа с добровольческой и успешной миссией в Газе», — сказал Ушаков.
Напомним, что только что завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился около двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча состоится завтра.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.