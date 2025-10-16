Сектор Газа
16 октября, 18:16

В Кремле назвали разговор Путина и Трампа откровенным и доверительным

Обложка © Julia Demaree Nikhinson / AP/TASS

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мирного урегулирования на Ближнем Востоке в ходе состоявшегося телефонного разговора. Об этом журналистам сообщил советник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, это был восьмой по счёту телефонный разговор двух лидеров. Общение заняло два с половиной часа и отличалось глубоким содержанием, а также было доверительным и откровенным

«Путин начал разговор с поздравления Трампа с добровольческой и успешной миссией в Газе», — сказал Ушаков.

Напомним, что только что завершился телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился около двух часов. В ходе беседы лидеры договорились провести очные переговоры в Будапеште. При этом Трамп намерен обсудить с Зеленским итоги разговора с президентом России, их встреча состоится завтра.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

