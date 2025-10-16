В Кремле назвали разговор Путина и Трампа откровенным и доверительным

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мирного урегулирования на Ближнем Востоке в ходе состоявшегося телефонного разговора. Об этом журналистам сообщил советник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, это был восьмой по счёту телефонный разговор двух лидеров. Общение заняло два с половиной часа и отличалось глубоким содержанием, а также было доверительным и откровенным

«Путин начал разговор с поздравления Трампа с добровольческой и успешной миссией в Газе», — сказал Ушаков.