Регион
4 ноября, 18:16

В Венгрии заявили о нежелании видеть Украину в рядах Евросоюза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил неизменную позицию своего правительства относительно перспектив интеграции Украины в Европейский Союз. Он заявил, что нынешняя власть не поддержит принятие соседнего государства в объединение.

«Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом ЕС. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в ЕС, Украина не будет членом ЕС», — заявил Сийярто.

Запад преподнёс Украине неприятную весть относительно её шансов на вступление в ЕС

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина сможет вступить в ЕС до 2030 года. Для Киева членство в ЕС, по её словам, должно стать «важной гарантией безопасности». Также она выделила четыре страны-кандидата с наилучшими шансами на присоединение.

Полина Никифорова
