Запад начал готовить украинских военных к масштабному конфликту с Россией задолго до начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил военный с позывным Белый.

«В 2018 году я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними», — сообщил собеседник агентства.

По словам Белого, военные из Великобритании проявляли особый интерес к тактике Вооружённых сил России и народного ополчения ДНР и ЛНР, чтобы адаптировать к ней свои методы ведения боевых действий.

Белый является бойцом российского батальона имени Максима Кривоноса, который сформирован из бывших военных ВСУ. Батальон участвовал в обороне Серебрянского лесничества и Кременной, а также в боевых действиях за Авдеевку, Селидово, Очертино и другие населённые пункты Донбасса.

Ранее отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Фартовый заявил, что иностранные инструкторы, обучавшие украинских солдат, обладали низкой квалификацией и сами допускали опасные ошибки. Он привёл пример, как канадец показывал, как проходить окопы, при этом кладя ствол себе на руку возле шеи, что могло привести к травме от летящих гильз.