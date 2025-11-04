Не все средства, вырученные от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», поступят на нужды Украины. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на финансовый отчёт, опубликованный Daily Mail. Большая часть денег пойдёт на погашение кредитов бывшего владельца клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Финансовая отчётность компаний, связанных с продажей «Челси», указывает на то, что в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине будет перечислена лишь «чистая выручка». Предварительно, требуется погасить кредиты на общую сумму 1,54 миллиарда фунтов стерлингов. Таким образом, на благотворительные цели, вероятно, будет направлено около 987 миллионов фунтов стерлингов.

Эксперты высказывают сомнения в том, что выплаты Украине будут произведены. По их мнению, в отчётах нет ни слова о том, что Абрамович намерен аннулировать свои кредитные обязательства. Кроме того, существует разногласия между Романом Абрамовичем и правительством Великобритании относительно того, кому будет оказана помощь. Бизнесмен настаивал на оказании помощи всем пострадавшим сторонам, в том числе и россиянам.

«Ожидания того, что вся выручка от продажи «Челси» пойдёт пострадавшим от войны, по всей видимости, были преувеличены. Медленный прогресс в распределении денег, отчасти из-за запросов, поднятых лицами, связанными с Абрамовичем, и кредитов, подлежащих возврату его офшорной финансовой компании, может привести к гораздо меньшему, чем ожидалось, распределению, если предположить, что оно наконец-то вообще будет осуществлено», — заявил британский эксперт по финансам в области футбола Киран Магуайр.

Вырученные от продажи «Челси» средства заморожены и находятся на банковском счёте контролируемой Абрамовичем компании Fordstam. По информации The Guardian, сумма составляет около 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег, однако до сих пор этого не сделало.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Великобритания могут продолжить поддержку Украины даже без участия США, возможно, за счёт конфискации замороженных российских активов. По мнению политолога Георгия Бовта, западные страны рассматривают данный механизм как способ финансирования без прямых затрат из собственных бюджетов. Несмотря на потенциальные риски для репутации еврозоны, серьёзный отток капиталов маловероятен из-за отсутствия альтернативных рынков с сопоставимой стабильностью.