Членство Украины в Евросоюзе должно быть полноценным и не ограничиваться рамками и процедурами, заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Бывший комик отверг идею вступления страны в ЕС с испытательным сроком. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется очень важным, чтобы у нас за одним столом были равные страны», — заявил Зеленский.

Главарь киевского режима добавил, что Украина не может быть «полуактивным» членом Европейского Союза.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил неизменную позицию своего правительства относительно перспектив интеграции Украины в Европейский Союз. Он заявил, что нынешняя власть не поддержит принятие соседнего государства в объединение. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина сможет вступить в ЕС до 2030 года. Для Киева членство в ЕС, по её словам, должно стать «важной гарантией безопасности». Также она выделила четыре страны-кандидата с наилучшими шансами на присоединение.