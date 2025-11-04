США готовят новые системы подавления спутников Китая и России

Космические силы США близки к введению в эксплуатацию двух новых комплексов радиоэлектронного воздействия Meadowlands и Remote Modular Terminal, способных блокировать спутники разведки, наблюдения и связи Китая и России. Они дополнят уже действующий крупный комплекс, работающий с 2020 года, сообщает Bloomberg.

«Новые системы будут распределены по всему миру и в некоторых случаях управляться дистанционно. Они призваны противостоять тому, что военные чиновники США всё более резко называют растущей космической угрозой со стороны Китая в отношении американских вооружённых сил», — говорится в статье.

По данным Космических сил США, Китай имеет около 1,200 спутников, из которых более 500 используются для разведки и наблюдения. Аппараты оснащены оптическими, многоспектральными, радиолокационными и радиочастотными сенсорами, которые позволяют фиксировать авианосные группы и экспедиционные формирования США.

Система Meadowlands от компании L3Harris столкнулась с техническими трудностями и задержками. Сейчас она проходит финальные тренировки, тактические учения и испытания. Развёртывание планируется в течение текущего финансового года.

Ранее американская компания-производитель редкоземельных магнитов Vulcan Elements объявила о соглашении с федеральными властями США на сумму $1,4 млрд для организации полностью отечественной цепочки поставок магнитов. Проект направлен на обеспечение нацбезопасности и создание внутренних источников критических компонентов для оборонной и высокотехнологичной продукции, включая центры обработки данных для искусственного интеллекта, спутники, дроны и военные платформы