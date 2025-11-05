«Стал заметно круглее и солиднее»: Манул Шу растолстел в ходе зажировки
Ленинградский зоопарк похвастался результатами зажировки манула Шу
Манул Шу в середине осени. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк
Длинные выходные завершаются наглядной демонстрацией успехов манула Шу в подготовке к зиме. Ленинградский зоопарк опубликовал фотографии палласова кота, сделанные в начале и в середине осени: животное заметно набрало вес.
Манул Шу в начале осени. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк
«Только взгляните на фотографии палласова кота в начале и середине осени. Он стал заметно круглее и солиднее!» — написала пресс-служба зоопарка в своих соцсетях.
Ранее манул Борис преподал мастер-класс зажировки по-сибирски. Борис из красноярского парка «Роев ручей» официально вступил в сезон зажировки и уже набрал вес до 5,8 килограмма. Каждый день животное взвешивают, но сделать это — непростая задача: манул не любит процедуры. Поэтому зоологи прибегают к хитрости — ставят весы прямо в вольер и кладут на них лакомство. Как только кот запрыгивает за угощением, специалисты успевают зафиксировать вес.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.