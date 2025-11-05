Россия и США
4 ноября, 21:34

«Стал заметно круглее и солиднее»: Манул Шу растолстел в ходе зажировки

Ленинградский зоопарк похвастался результатами зажировки манула Шу

Манул Шу в середине осени. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк

Длинные выходные завершаются наглядной демонстрацией успехов манула Шу в подготовке к зиме. Ленинградский зоопарк опубликовал фотографии палласова кота, сделанные в начале и в середине осени: животное заметно набрало вес.

Манул Шу в начале осени. Обложка © VK / Ленинградский зоопарк

«Только взгляните на фотографии палласова кота в начале и середине осени. Он стал заметно круглее и солиднее!» — написала пресс-служба зоопарка в своих соцсетях.

Манул Тимофей набрал почти 6 кг в ходе «зажировки» и активно готовится к зиме
Ранее манул Борис преподал мастер-класс зажировки по-сибирски. Борис из красноярского парка «Роев ручей» официально вступил в сезон зажировки и уже набрал вес до 5,8 килограмма. Каждый день животное взвешивают, но сделать это — непростая задача: манул не любит процедуры. Поэтому зоологи прибегают к хитрости — ставят весы прямо в вольер и кладут на них лакомство. Как только кот запрыгивает за угощением, специалисты успевают зафиксировать вес.

