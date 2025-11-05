В российских магазинах в ближайшее время появятся яблоки из Кандагара

В ближайшее время российские потребители получат возможность приобрести яблоки из афганской провинции Кандагар. Как сообщает информационный портал Alemarah, поставки организуются вслед за успешным экспортом крупной партии гранатов из этого региона.

Официальный представитель верховного лидера Афганистана в социальных сетях назвал эту новость радостной. По словам пресс-секретаря, начало экспортных поставок фруктов в Россию представляет собой важный и перспективный шаг. Он подчеркнул, что это открывает перед афганскими садоводами новые возможности для сбыта своей продукции на международном рынке.

Согласно уточнённой информации, первая партия кандагарских яблок объёмом 50 тонн была подготовлена к экспорту с соблюдением международных стандартов упаковки. Отгрузка произведена через контрольно-пропускной пункт Торгунди, расположенный в западной афганской провинции Герат.

