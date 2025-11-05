Метод Скарлетт О’Хары: Стратегия продуктивного возвращения на работу после долгих выходных

Чтобы после отдыха начать продуктивно работать, нужно чётко зафиксировать режим полного переключения со всех рабочих задач и погружения в совершенно другую атмосферу, другой ритм. Об этом Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев.

«Нужно, как героиня Скарлетт, сказать себе: «Я подумаю об этом завтра». То есть, как только приходит мысль о работе, что у меня там что-то не сделано, отчёт не доделан, нужно запланировать встречу, сразу себе эту мысль отбросить: «Я подумаю об этом утром». И вот это утро рабочего дня, оно и будет таким триггером вхождения в зону ответственности, в какие-то дедлайны и так далее», — отметил эксперт.

По его мнению, необходимо придумать ключевую фразу и обращаться к установке: «Я заслужил (-а) отдохнуть, я имею право ничего другого не делать, кроме того, что мне приносит удовольствие». Нужно насладиться новым ощущением расслабленности. Отдых также можно провести активно: сходить в поход или прыгнуть с парашютом.

«А всё, что касается работы, я подумаю об этом завтра. Или не завтра, а, условно говоря, в среду утром. Но тут желательно, конечно, встать чуть-чуть пораньше, чтобы было время для того, чтобы спланировать накопившиеся дела, их перераспределить, разделить на важные, срочные, неважные, несрочные, и приступать к работе», — заключает специалист.

