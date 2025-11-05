В Одессе закрыли клуб «Палладиум» из-за русской музыки

Глава Одесской ОВА Олег Кипер распорядился закрыть клуб «Палладиум». В заведении звучала музыка на русском языке, что вызвало проверку на соответствие украинским законам о государственном языке и культурной деятельности во время военного положения, написал Кипер в соцсетях.

«Сегодня подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещает работу гостинично-ресторанного комплекса «Палладиум» на период проведения проверки по воспроизведению в нём русскоязычного контента», — сообщил глава ОВА.

Контроль и разъяснительную работу с владельцами клубов, ресторанов и других развлекательных объектов региона поручено провести департаментам ОВА и местным властям. Кипер подчеркнул, что Одесса остаётся украинским городом, где «должна звучать Украина».

Напомним, сотрудники полиции пришли в «Палладиум» 2 ноября. Отмечалось, что поводом для визита правоохранителей стал трек на русском языке «ГЛАМУР» в исполнении nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo. Сотни посетителей заведения активно подпевали исполнителям. После этого Олег Кипер поручил «дать правовую оценку» пению.