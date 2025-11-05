Полиция Торонто два раза переехала подозреваемого машиной во время задержания

Подозреваемый в Торонто был задержан весьма необычным образом: полицейская машина дважды сбила его. Об этом сообщает TMZ.

Полиция Торонто дважды переехала подозреваемого. Видео © X / dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ

На видеозаписи видно, как полицейские используют электрошокер против мужчины на парковке, после чего тот падает на землю. В момент, когда полицейские подбегают, чтобы надеть на него наручники, из патрульной машины, стоящей позади, выходит офицер. Предположительно, он забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, в результате чего машина покатилась вперёд, сбив подозреваемого и слегка задев одного из полицейских. Двое полицейских оттащили внедорожник, а водитель вернулся в машину и, судя по всему, надавил на газ, снова наехав на подозреваемого. В конечном итоге полицейский дал задний ход и дважды посигналил.

Полиция Торонто сообщила, что инцидент произошёл в субботу, когда офицеры отреагировали на сообщение о человеке, вооружённом ножами, который повреждал автомобили. Несмотря на произошедшее, в полиции заявили, что подозреваемый и полицейский, которого также задела машина, находятся в удовлетворительном состоянии.

