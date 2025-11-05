Bitcoin и Ethereum демонстрируют резкое снижение

К ночи 4 ноября ведущие криптовалюты значительно упали. Bitcoin и Ethereum показали снижение на 7% и 12% соответственно, это следует из данных криптобиржи Binance.

К 23:18 мск 4 ноября биткоин снижался на 6,57% и находился на уровне $99,671 тыс., а к 23:50 мск замедлил падение до $100,6694 тыс. (-5,51%). Ethereum за тот же период сначала терял 12,69% стоимости и достиг $3 152 к 23:19 мск, а к 23:50 мск падение замедлилось до $3 194 (-11,02%).

Капитализация всего рынка криптовалют составила $3,31 трлн, из которых $2,006 трлн приходится на биткоин, $384,043 млрд — на Ethereum, согласно Coinmarketcap. Площадка Coinglass зафиксировала ликвидацию более 391 тыс. позиций на сумму $1,69 млрд. На Ethereum пришлось $572,6 млн ликвидаций, включая $514,38 млн длинных и $58,22 млн шортов.

А ранее стало известно, что Федеральное казначейство США планирует занять $569 миллиардов в виде частных чистых рыночных долговых обязательств в период с октября по декабрь 2025 года. На первый квартал 2026 года запланировано $578 миллиардов. Изначально на IV квартал 2025 года планировалось привлечь на $21 миллиард больше, однако более высокий остаток денежных средств на начало квартала скорректировал объём.