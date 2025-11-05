Россия и США
4 ноября, 23:09

«Не лень и не инфантильность»: В ГД объяснили, почему зумеры не хотят работать «как все»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Сейчас много говорят о том, что зумеры устали работать и уходят в микропенсии, едут на море или север отдыхать и менять карьерные траектории. В беседе с Life.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев не согласился с тем, что молодёжь — лентяи.

«Это не лень и не инфантильность, а естественная реакция на выгорание и на быстро меняющийся рынок труда. Люди ищут возможность передохнуть и развиваться. А рынок труда меняется из-за множества факторов, например, появления ИИ, развития интернета, перемен в экономике», — отмечает депутат.

По его мнению, в этом нет ничего опасного, если сохраняется главное — результат, реальные навыки и желание расти. Работа — это про эффективность и качество. И государству важно поддержать этот подход, чтобы молодёжь не выгорала, а чувствовала уверенность в будущем.

По оценкам экспертов, при средней зарплате около 100 тысяч рублей зумеры могут рассчитывать на пенсию в 25–40 тысяч. Это неплохая база, но чтобы она стала действительно достойной, нужны понятные и работающие инструменты.

Во-первых, развивать добровольные пенсионные накопления — чтобы человек мог быть инвестором своего будущего и видеть результат. Во-вторых, внедрять современные цифровые сервисы, где можно легко отслеживать свои взносы, выбирать стратегию и понимать, как формируется пенсия. В-третьих, с молодых лет учить финансовой грамотности — чтобы каждый понимал, как устроена пенсионная система, и принимал ответственные решения.

Александр Толмачев

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике

По словам чиновника, важно, чтобы работодатель поддерживал сотрудников — позволял брать короткие паузы для переобучения и восстановления без потери стажа. Это выгодно всем: люди сохраняют мотивацию, а экономика получает подготовленных специалистов.

«И, естественно, только белые, официальные зарплаты. Нужно уметь на Бога надеяться, а самому не плошать. В любом случае государство должно поддерживать граждан и налогоплательщиков — неважно, бумеры они или зумеры. Главное, что наши», — заключил парламентарий.

Ранее Life.ru рассказал, как настроиться на продуктивность после долгих выходных. Чтобы после отдыха начать продуктивно работать, нужно чётко зафиксировать режим полного переключения со всех рабочих задач и погружения в совершенно другую атмосферу, другой ритм. Необходимо придумать ключевую фразу и обращаться к установке: «Я заслужил (-а) отдохнуть, я имею право ничего другого не делать, кроме того, что мне приносит удовольствие».

