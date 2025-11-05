Россия и США
5 ноября, 01:10

Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился с поздравительными словами к военным разведчикам в связи с их профессиональным праздником. В своём обращении, опубликованном 5 ноября, он подчеркнул значительный вклад сотрудников разведывательных подразделений в защиту независимости и суверенитета страны.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, новых свершений и побед на благо нашего государства!» — заявил министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Белоусов также акцентировал внимание на важной роли военной разведки в системе обеспечения национальной безопасности. По его оценке, эта структура выполняет важные функции по заблаговременному выявлению и нейтрализации внешних и внутренних вызовов, а также надёжно защищает государственные интересы России.

Ранее Андрей Белоусов во время рабочей поездки ознакомился с головным патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550. Адмирал Александр Моисеев, занимающий пост Главнокомандующего Военно-морского флота России, проинформировал главу военного ведомства о том, что этот вид кораблей спроектирован для эффективного функционирования в суровых арктических льдах. Он способен действовать как автономно, так и в составе морских объединений Северного флота.

