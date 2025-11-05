Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 01:15

На Камчатке зафиксировано ощущаемое землетрясение магнитудой 6,4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Камчатки, толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Специалисты зафиксировали подземные толчки, оценив их магнитуду в 6,4. В Петропавловске-Камчатском предварительная интенсивность составила 4 балла.

«Магнитуда: 6,4. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 4», — говорится в официальном сообщении. По информации исследователей, эпицентр землетрясения находился на глубине 56,5 км, на расстоянии 169 км от краевого центра.

Ранее у юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По информации Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН, в населённых пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 66,5 километра. Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

