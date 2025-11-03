При землетрясении на севере Афганистана погибли 27 человек, свыше 850 пострадали

На севере Афганистана число жертв землетрясения возросло до 27, а количество пострадавших почти достигло 900. Об этом сообщает портал Tolo News, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

«Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными», — заявила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.