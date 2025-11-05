В России началась короткая трудовая неделя, работать предстоит всего три дня

Среда, 5 ноября, открывает в России короткую рабочую неделю, которая продлится до конца недели — по 7 ноября включительно.

Согласно постановлению правительства России о переносе выходных дней в 2025 году, понедельник 3 ноября стал выходным днём, а работа была перенесена на субботу, 1 ноября. Это создало трёхдневный непрерывный отдых в честь Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

