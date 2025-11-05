Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что администрация Барака Обамы, по его мнению, сыграла ключевую роль в событиях на Украине в 2014 году. При этом Флинн связал эти события с приходом к власти главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Мы, Соединённые Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на (бывшего заместителя госсекретаря США. — Прим. Life.ru) Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на (бывшего главу ЦРУ. — Прим. Life.ru) Джона Бреннана — они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента Зеленского», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил экс-президента Джо Байдена в «непростительном просчёте», который сблизил Россию с её «прирождённым соперником» — Китаем. По словам республиканца, политика Байдена и Барака Обамы невольно подтолкнула Москву и Пекин к укреплению связей, что он назвал «самым опасным сценарием». Лидер США пояснил, что между Россией с её бескрайними просторами и Китаем с его перенаселением всегда тлеет «природное напряжение» из-за борьбы за ресурсы и территории. В итоге Трамп подчеркнул, что ему якобы удалось «затормозить» этот альянс, предотвратив дальнейшее сближение двух держав.