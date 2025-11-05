Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков рассмотрят в Подмосковье

В Домодедовском суде Московской области началось рассмотрение по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Об этом сообщили в суде, пишет РИА «Новости».

На первом заседании прокурор представит фабулу обвинительного заключения. После оглашения обвинения актриса должна будет заявить о признании или непризнании вины. Затем суд перейдёт к исследованию представленных доказательств и допросу свидетелей. Ранее суд продлил действующие в отношении Тарасовой ограничения до января 2026 года.

Напомним, Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту «Домодедово» при попытке провезти вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). В ходе предварительного заседания Тарасова заявила о раскаянии и назвала случившееся «большой ошибкой», сетуя на возможный срыв съёмок в нескольких проектах. Cледователь настаивал на более строгой мере пресечения из-за наличия у актрисы израильского паспорта и опасений, что она может скрыться от правосудия.