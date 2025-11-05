На Филиппинах число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» возросло до 66

Тайфун «Калмаэги» на Филиппинах привёл к гибели 66 человек, 26 жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

«По меньшей мере 66 человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате дождей, вызванных тайфуном «Тино», которые затопили районы центральной части Филиппин. Из общего числа погибших 49 человек погибли на Себу, в то время как остальные случаи смерти были зарегистрированы в Западных и Восточных Висайях и на острове Негрос», — проинформировал заместитель администратора по гражданской обороне Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.

Согласно отчёту Национального совета по уменьшению опасности бедствий, стихийное бедствие затронуло около 706 000 человек, из которых около 348 000 укрылись в эвакуационных центрах. Как минимум в 53 городах Филиппин объявлено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в результате буйства тайфуна «Калмаэги» погибли 26 человек. Стихия обрушилась на города острова Себу, где мощные ливни привели к масштабным наводнениям. В ходе ликвидации последствий тайфуна произошла авиакатастрофа — разбился вертолёт Bell UH-1Y Venom. В настоящее время спасатели ведут поиски членов экипажа воздушного судна.