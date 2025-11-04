Тайфун «Калмаэги» унёс жизни 26 человек на Филиппинах

Тайфун «Калмаэги» унёс жизни по меньшей мере 26 человек на Филиппинах, а также заставил сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Agence France-Presse.

Стихия обрушилась на города острова Себу, где мощные ливни привели к масштабным наводнениям. По данным официальных лиц, большинство погибших, включая 22 человека в регионе Центральные Висайи, утонули в результате паводковых вод. Представитель спасательных служб Кастильо уточнил, что эвакуации подверглись около 387 тысяч жителей.

В ходе ликвидации последствий тайфуна произошла авиакатастрофа — разбился вертолёт Bell UH-1Y Venom. В настоящее время спасатели ведут поиски членов экипажа воздушного судна. Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 130 км/ч с отдельными порывами до 180 км/ч.