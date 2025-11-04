Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 12:34

Тайфун «Калмаэги» унёс жизни 26 человек на Филиппинах

Обложка © ТАСС / EPA / JUANITO ESPINOSA

Обложка © ТАСС / EPA / JUANITO ESPINOSA

Тайфун «Калмаэги» унёс жизни по меньшей мере 26 человек на Филиппинах, а также заставил сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Agence France-Presse.

Стихия обрушилась на города острова Себу, где мощные ливни привели к масштабным наводнениям. По данным официальных лиц, большинство погибших, включая 22 человека в регионе Центральные Висайи, утонули в результате паводковых вод. Представитель спасательных служб Кастильо уточнил, что эвакуации подверглись около 387 тысяч жителей.

В ходе ликвидации последствий тайфуна произошла авиакатастрофа — разбился вертолёт Bell UH-1Y Venom. В настоящее время спасатели ведут поиски членов экипажа воздушного судна. Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 130 км/ч с отдельными порывами до 180 км/ч.

Отдых превратился в катастрофу: Россияне оказались в ловушке на Филиппинах из-за обрушившегося тайфуна
Отдых превратился в катастрофу: Россияне оказались в ловушке на Филиппинах из-за обрушившегося тайфуна

Ранее сообщалось, что самый сильный ураган 2025 года, «Мелисса», унёс жизни более 30 человек в странах Карибского бассейна. Наибольшее число погибших зафиксировано на Гаити, есть жертвы и среди детей на Ямайке и в Доминиканской Республике. Стихия также оставила без света около 50 тысяч жителей острова. В Интернете опубликованы кадры самого вихря.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • филиппины
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar