Тайфун «Калмаэги» унёс жизни 26 человек на Филиппинах
Обложка © ТАСС / EPA / JUANITO ESPINOSA
Тайфун «Калмаэги» унёс жизни по меньшей мере 26 человек на Филиппинах, а также заставил сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Agence France-Presse.
Стихия обрушилась на города острова Себу, где мощные ливни привели к масштабным наводнениям. По данным официальных лиц, большинство погибших, включая 22 человека в регионе Центральные Висайи, утонули в результате паводковых вод. Представитель спасательных служб Кастильо уточнил, что эвакуации подверглись около 387 тысяч жителей.
В ходе ликвидации последствий тайфуна произошла авиакатастрофа — разбился вертолёт Bell UH-1Y Venom. В настоящее время спасатели ведут поиски членов экипажа воздушного судна. Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 130 км/ч с отдельными порывами до 180 км/ч.
Ранее сообщалось, что самый сильный ураган 2025 года, «Мелисса», унёс жизни более 30 человек в странах Карибского бассейна. Наибольшее число погибших зафиксировано на Гаити, есть жертвы и среди детей на Ямайке и в Доминиканской Республике. Стихия также оставила без света около 50 тысяч жителей острова. В Интернете опубликованы кадры самого вихря.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.