5 ноября, 04:09

У побережья Камчатки за сутки зафиксировано 44 афтершока магнитудой до 6,3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bborriss.67

За последние 24 часа у камчатского побережья зарегистрировали 44 афтершока магнитудой до 6,3. По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пять из этих подземных толчков ощущались местными жителями.

Накануне в этом же регионе произошло 58 афтершоков, пять из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском и Елизово.

В официальном сообщении, размещённом в Telegram-канале, уточняется, что магнитуда зафиксированных за сутки подземных толчков варьировалась от 3,5 до 6,3, при этом только пять из них ощущались в населённых пунктах.

Кроме того, на территории региона продолжается мониторинг вулканической активности, которая усилилась после мощного землетрясения 30 июля. Специалисты продолжают наблюдать за группой вулканов, включая Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбальный и Крашенинникова. В ведомстве настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам воздерживаться от приближения к исполинам.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Согласно информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой в 4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 56,5 км, на расстоянии 169 км от краевого центра.

Виталий Приходько
