Военный суд 5 ноября рассмотрит дело о теракте в отношении генерала Кириллова

Военный суд в Москве начнёт рассмотрение дела о теракте в отношении генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова 5 ноября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Отмечается, что заседание начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, 16 октября в военный суд поступило уголовное дело о теракте, приведшем к гибели Игоря Кириллова. На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявлены обвинения, связанные с террористической деятельностью и оборотом взрывчатых веществ.

Ранее в Домодедовском суде Московской области началось рассмотрение по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде вейпа с маслом каннабиса. На первом заседании прокурор представит основные обвинения. Затем актриса должна будет признать или опровергнуть свою вину. После этого суд рассмотрит представленные доказательства и допросит свидетелей.

