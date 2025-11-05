Россия и США
5 ноября, 04:26

Военный суд 5 ноября рассмотрит дело о теракте в отношении генерала Кириллова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Военный суд в Москве начнёт рассмотрение дела о теракте в отношении генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова 5 ноября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Отмечается, что заседание начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, 16 октября в военный суд поступило уголовное дело о теракте, приведшем к гибели Игоря Кириллова. На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявлены обвинения, связанные с террористической деятельностью и оборотом взрывчатых веществ.

Суд в Ростове-на-Дону оставил сына крымчанки при разводе с отцом в Нидерландах

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

