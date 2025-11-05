Трамп повторно предложил Айзекмана на должность главы NASA

Президент США Дональд Трамп во второй раз выдвинул кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Сегодня вечером я рад выдвинуть успешного бизнесмена, филантропа, лётчика и астронавта Джареда Айзекмана кандидатом на пост директора НАСА», — написал республиканец.

В этом году Трамп уже предлагал Айзекмана на эту должность, но позже отозвал его кандидатуру. Известно, что Айзекман сотрудничает с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ранее Илон Маск позволил себе саркастическое высказывание в адрес министра транспорта США и временно исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи. Предприниматель обыграл фамилию Даффи, превратив её в оскорбление. Это произошло после того, как Даффи объявил о передаче лунной программы «Артемида-3» конкурентам SpaceX из-за несоблюдения компанией сроков.