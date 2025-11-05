При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли семь человек

По данным ГУ МЧС по региону, в Сургуте в результате пожара в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек. Сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома поступило в 01:22 мск в среду. Здание было полностью охвачено огнём, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

«Пожар унёс жизни семерых человек, четверо из них дети. <...> В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Ранее пожар произошёл в доме культуры в селе Староцурухайтуй Приаргунского округа Забайкальского края. Причиной оказалось возгорание голубиного помёта на крыше здания. По данным ведомства, возгорание произошло поздно вечером в воскресенье. Открытое горение ликвидировали к полуночи, а полностью потушили пожар к двум часам ночи. В тушении были задействованы шесть единиц техники и 31 пожарный и спасатель, включая добровольную дружину. Огонь повредил около 600 квадратных метров площади.