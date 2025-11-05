Россия и США
5 ноября, 04:01

Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек при пожаре в Сургуте

Обложка © Life.ru

Следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в дачном доме в Сургуте. Соответствующая информация распространена пресс-службой ведомства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — утончили в ведомстве.

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В настоящий момент устанавливаются личности погибших и причины происшествия, работа на месте продолжается.

Напомним, в Сургуте в результате пожара в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек. Сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома поступило в 01:22 мск в среду. Здание было полностью охвачено огнём, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. В ходе разведки и разборки конструкций пожарные обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни.

