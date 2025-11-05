Жители новых регионов РФ столкнулись с подставными ДТП

В новых российских регионах граждане начали жаловаться на массовые случаи мошенничества с ОСАГО. Злоумышленники создают фиктивные ДТП или редактируют фотографии с повреждёнными автомобилями и подают заявления через сервисы, включая «Госуслуги Авто». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по коммуникациям ОНФ «За права заемщиков» Александру Пожарскую.

Страховые компании перечисляют выплаты пострадавшим сторонам, после чего предъявляют суброгационные требования водителям, которые не участвовали в авариях. Жители новых регионов чаще других попадают в такие схемы, поскольку не всегда знакомы с российскими правилами страхования и могут пропустить уведомления. В результате чего жертвы мошенников узнают о произошедшем, когда к ним приходят судебные приставы.

При этом выплаты через механизм прямого возмещения убытков работают только если у виновника есть действующий полис. Требования о возмещении могут возникнуть лишь при уведомлении страховщика виновника — иначе средства не возвращаются, и водитель‑жертва оказывается вынужденным решать последствия чужого мошенничества.

Эксперт отметила, что для предотвращения подобных случаев необходимо внимательно следить за уведомлениями и проверять документацию по ОСАГО. Кроме того, надёжным способом защиты является видеорегистратор, который может доказать алиби.

Ранее в МВД дали рекомендации, как избежать уловок современных телефонных мошенников. Первой рекомендацией стало игнорирование спешки. Получив сообщение с призывом действовать немедленно, лучше остановиться и проанализировать ситуацию спокойно. Второе важное правило связано с использованием проверенных каналов коммуникации. Наконец, третьим советом стала внимательность к признакам опасности.