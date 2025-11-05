Итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в своей публикации в социальной сети X заявил, что заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно башни в Риме заслуживают внимания и к ним стоит прислушаться.

«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке «перезагрузить мозги» итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», — написал Джерачи.

Он также задался вопросом, какую выгоду извлекает Рим из конфронтации с Москвой.

Ранее в Риме трагически завершилась спасательная операция после обрушения части башни Конти недалеко от Колизея. Один из трёх пострадавших румынских рабочих, которого спасатели достали из-под завалов, умер в больнице. Мария Захарова предупредила об угрозе «обрушения» Италии из-за расходов на помощь Украине. Она отметила, что исторические здания и экономика страны могут пострадать, пока правительство тратит миллиарды евро на спонсирование киевского режима. В мае текущего года МИД Италии сообщил о поддержке Украины на сумму около €2,5 млрд, включая €1 млрд на помощь беженцам, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарные цели.