Россиянин восстанавливает церковные часы создателя Джеймса Бонда на Ямайке

Россиянин восстанавливает церковные часы автора «Из России с любовью» и создателя Джеймса Бонда Яна Флеминга на Ямайке. Об этом пишет SHOT.

Как рассказал автор рутуб-канала «Русские на Ямайке» Денис, писатель Ян Флеминг написал свой самый знаменитый роман «Из России с любовью» в 1956 году, проживая на Ямайке. Знаменитый офицер военно-морской разведки и создатель шпиона Джеймса Бонда любовался церковными часами 1640 года постройки, которые планирует восстановить Денис.





По его словам, «местные власти чуть не подпрыгнули», когда узнали, что россиянин собирается реставрировать часы, и обещали всяческую помощь. Сейчас он только в начале пути: снял замеры испорченных деталей и собирается отправить их в Россию для восстановления. Деньги планирует брать из своего кармана, так как местные помогать не собираются. Кстати, Денис утверждает, что разрушительный ураган, который обрушился на остров, не повредил церковь.

Ранее Ямайка была объявлена зоной бедствия в связи с обрушившимся ураганом. По словам премьер-министра государства, это решение позволит правительству использовать дополнительные инструменты для реагирования на стихийное бедствие и защиты населения. Одновременно с этим правительство продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен на товары первой необходимости.