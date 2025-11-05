Россия и США
Регион
5 ноября, 05:29

Густой туман окутал Москву

Обложка © Life.ru

Жители северных районов столицы отмечают, что серая пелена тумана скрывает соседние дома на расстоянии порядка 70 метров и менее. В Москве был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Туман в Москве 5 ноября утром. Видео © Telegram / SHOT

Ухудшение видимости усложняет дорожную обстановку и работу наземного транспорта, а также увеличивает риск ДТП.

От климатического безумия до бабьего лета: Погода в ноябре 2025 в Москве и других городах России
Ранее Life.ru в своём материале рассказывал, какая погода будет преобладать зимой 2025–2026 года в России. Метеорологи считают, что вероятность аномальных холодов присутствует, но не такая уж и большая. Кроме того, зима, скорее всего, будет снежной.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

